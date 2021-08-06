شروط وقواعد التوظيف في الحكومة.. تعرف على أهمها

شهدت السنوات الأخيرة وتحديدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورا ملحوظا في الجهاز الإداري للدولة، وكانت البداية منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي قضى على أكثر من 90% من التعقيدات والروتين والإجراءات السلبية التي كانت تسيطر على التعيينات الحكومية في قانون 47 الملغي.

الخدمة المدنية قضى على سلبيات التعيينات الحكومية في قانون 47 الملغي

ومن بين أهم وأخطر السلبيات التي تم القضاء عليها، بصدور قانون الخدمة المدنية الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، شفافية التعيينات الحكومية والالتحاق بالوظائف الحكومية، ووضعت مواده شروطا واضحا وحاسمة للتعيينات في الوظائف الحكومية.

«الوطن » تستعرض في هذا التقرير أهم شروط التعيينات في الوظائف الحكومية على النحو التالي:

- يتم الإعلان عن الوظائف الحكومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- يختص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان والإشراف على التعيينات من خلال مسابقتين تتم في العام الميلادي، المسابقة الأولى في يناير والثانية في يوليه.

- أن يجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- إلا يقل سن المتقدم للوظيفة الحكومية عن 18 عاما.

- أن تكون الوظيفة المعلن عنها خالية الدرجة وممولة.

- ألا يكون قد صدر ضد المتقدم للوظيفة حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- تلتزم كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بها لذوي الاحتياجات الخاصة.

- أن يحمل شهادة بحسن السير والسلوك وخلو «صحيفة أحواله الجنائية من أي عقوبات أو أحكام».

أول 6 أشهر من الالتحاق بالعمل.. فترة اختبار

- أول 6 أشهر لمن تم تعيينهم تعتبر فترة اختبار وتحسب من بداية تسلمه للعمل، ويجوز فصله لعدم الصلاحية في هذه الفترة.

- أن تكون جنسية المتقدم للوظيفة الحكومية مصرية، أو إحدى الجنسيات العربية المنصوص عليها في القانون بمعاملة نفس معاملة المصريين.

- أن يتم إثبات لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.