"التنظيم والإدارة" عن التعيينات الحكومية: وفقا للاحتياجات الحقيقية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التعيين لابد أن يتم وفقا للاحتياجات الحقيقية؛ فمن الصعب أن نستمر كما كنا قبل ذلك، حيث كانت الجهات جميعها تعين أشخاصا ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع غير محمود، ولكن نحن الآن لدينا وظيفة ثم نسكن فيها المواطنين، فالوظيفة هي التي تسبق الموظف، فلا بد أن يكون هناك وظيفة خالية ثم نقوم بالتسكين عليها.

وأضاف الشيخ"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة، متابعا: "حاليا ندرس الفائض والعجز، ويتم عمل مسح كامل لما هو موجود بالجهاز الإداري للدولة".

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن لديهم طرق لسد العجز منها الندب للجهات الإدارية المختلفة بجانب التعاقد الوظيفي بجانب الاستعانة بالباب الرابع بشأن خدمات معداه لغير العاملين فلدينا طرق ولدينا التعيين، لافتا إلى أنه حدثت إعلانات وظائف خلال الفترة الماضية فهيئة السكك الحديدية كان لديها احتياج حقيقي لـ 150 مهندسا ولدينا آلية منضبطة تماما للتعينات داخل الدولة.