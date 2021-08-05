بعد وفاته.. من هو حسب الله الكفراوي وزير الغلابة وأبو المدن الجديدة؟

«ابن البلد.. وزير الغلابة.. أبو المدن الجديدة».. ألقاب عديدة حازها المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة الأسبق، الذي يظل واحدا من أنزه وأكفأ الشخصيات السياسية طوال تاريخه.

وفاة حسب الله الكفراوي.. «أبو المدن الجديدة»

16 عاما، هي المدة التي شغل فيها حسب الله الكفراوي منصب وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، وذلك بداية من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما تم تعيينه محافظا لدمياط في نوفمبر عام 1976، ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1980، كما تم انتخابه نقيبا للمهندسين عام 1991.

ولد حسب الله الكفراوي، في 22 نوفمبر 1930م، في محافظة دمياط، بقرية كفر سليمان، بمركز كفر سعد، وتوفى اليوم الموافق 5 أغسطس 2021، عن عمر يناهز 91 عاما.

وحصل حسب الله الكفراوي في 1943 على الشهادة الابتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية، وبكالوريوس الهندسة بقسم هندسة مدنية كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 1950.

إنشاء حسب الله الكفراوي الجيل الأول من المدن الجديدة

ولقب البعض حسب الله الكفراوي بلقب «أبو المدن الجديدة»، وذلك بسبب كونه منشئ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة، وبدأها جميعا في وقت واحد، كما ينسب إليه تطوير ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.

إشراف حسب الله الكفراوي على بناء مليوني وحدة سكنية

كما أسس حسب الله الكفراوي، بنك التعمير والإسكان عام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر عن بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك كأول بنك من نوعه في مصر، لتكون مهمته تمويل الاستثمار في المجال العقاري.

أما عن إنجازاته، خلال توليه منصب محافظ دمياط، فقد بدأ الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة، بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسميا يوم 26 يوليو عام 1986.

كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

ونظرا لإنجازاته المتعددة في كل منصب شغله طيلة حياته وحتى وفاته، حصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، كما حصل على وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.