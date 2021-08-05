تجديد تعيين الدكتور شريف فاروق رئيسا للهيئة القومية للبريد

صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، اعتبارًا من 21 يوليو 2021.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تصل نحو 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بجانب تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وشغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 إلى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية- القاهرة المسمى حاليًا بـ«مصرف أبوظبي الإسلامى» خلال الفترة من مايو 2004 إلى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكي – القاهرة «كريدى أجريكول» خلال الفترة من سبتمبر 1989 إلى مايو 2002.

وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك «الصناعة المصرفية» في 2009، ودكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.