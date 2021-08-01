وزير الاتصالات: 30 مليار جنيه تكلفة تحسين سرعة الإنترنت في مصر «فيديو»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت في تصنيف سرعة الإنترنت الثابت، وأصبحت تحتل المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا بمتوسط سرعة قدره 42 ميجا بت في الثانية، موضحًا أن هذه الطفرة سببها مشروع ضخم لتحسين سرعة الإنترنت من خلال إحلال كابلات نحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية، حيث كلف هذا المشروع الدولة أكثر من 30 مليار جنيه.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن منصة مصر الرقمية أطلقت منذ بضعة شهور بشكل تجريبي بنحو 30 خدمة، لكن هذا العدد زاد إلى 90 خدمة، في عدد من المحاور مثل المرور وتجديد المركبات ودفع التراخيص والتأمين الإجباري، وحزمة بطاقات التموين مثل استخراج بدل فاقد وتجديد البطاقة أو إضافة فرد للأسرة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كل خدمات التوثيق موجودة على المنصة بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمة رفع الدعاوى عن بعد، كما جرى إطلاق خدمة بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، ويكون التقدم بالطلب على المنصة، بالإضافة إلى خدمات التأمينات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تحاول التيسير على أصحاب المعاشات بأنواعها المختلفة، حيث جرى إيجاد بعض الحلول للتخفيف عنهم بسبب الزحام، مثل تحويل المعاش على جهاز المحمول لصرفه على محافظ المحمول.