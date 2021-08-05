الدفاع المدني العراقي: 15 فرقة إطفاء تتجه لإخماد حريق كبير ببغداد

أعلن الدفاع المدني العراقي أن 15 فرقة إطفاء تتجه لإخماد حريق كبير في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت اندلاع حريق كبير ببناية تجارية في شارع فلسطين ببغداد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان، أن حريقا كبيرا اندلع في بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين، قرب النادي التركماني حاليا.

وأشارت إلى توجيه 15 فرقة إطفاء إلى مكان الحادث بهدف السيطرة على النيران وإبعاد خطرها عن الدور السكنية المجاورة للموقع.