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الدفاع المدني العراقي تطوق مكان انفجار معسكر الصقر

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أ ش أ
09:07 م | الأحد 26 يوليو 2020
الجيش العراقي

الجيش العراقي

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود اصابات حتى الآن.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "تم الدفع بـ15 فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".

وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث وحتى الآن لا توجد أي إصابات".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.

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