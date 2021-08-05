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تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

كتب:

حسام حربى
09:28 م | الخميس 05 أغسطس 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

زار وفد من قبيلتي العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عصر اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوفد، النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واصطحب أعضاء التنسيقية، الوفد في جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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