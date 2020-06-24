عضو "تنسيقة شباب الأحزاب": السيسي قائد عظيم مُخلص للدولة المصرية

عدّد أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جزءًا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وحتى الآن، فذكر أن إنجازات السيسي تحتاج إلى أيام عديدة من أجل رصدها، فالكلمات تعجز عن وصفها ورصدها، مؤكدًا أن السيسي اقتحم كافة التحديات الكبرى التي واجهت مصر وعمل منذ توليه الحكم على حل كافة المشكلات.

وأضاف "نجاتي"، خلال حواره في برنامج " قلب مصر"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه يُحسب للرئيس السيسي أنه أنقذ مصر وطهرها من جماعة الإخوان الإرهابية الدموية، فضلًا عن بناء المؤسسات وإعادة بناء الهيبة المصرية، فكل الشعب المصري يّعلم أن السيسي قائد عظيم ويصفونه بذلك.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن السيسي دائما ما يتحدث عن فكرة البناء والتنمية، رغم انتقاد بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي لبعض المشروعات معتبرين إياها أنها ليست أولوية، مشددًا على ضرورة التوعية من خلال وسائل الإعلام بالمشروعات التي يتم تدشينها، "الشعب المصري ملتف حول السيسي، والجميع يلحظ إيمانة القوي بالوطن"

وتابع: "الرئيس السيسي مخلص لهذا الوطن، وقام بالعديد من الإنجازات في كل المجالات وعلى الشباب الواعي رصد جدوى المشروعات التي يقوم بها السيسي ويطلقها من الحين للأخر وتبسيطها للمواطنين لتوعيتهم ومعرفة أهميتها".