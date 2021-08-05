سفير روسيا: نقدر أهمية مياه النيل لمصر ونتفاوض مع إثيوبيا لحل الأزمة

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنهم يقدرون أهمية نهر النيل للحياة في مصر، موضحًا أنهم يسعون إلى التفاوض مع الإثيوبيين لإيجاد حل، وتفهم المخاوف المصرية تجاه السد الإثيوبي.

النيل هو المصدر الوحيد للحياة في مصر

وأضاف «بوريسينكو»، في حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «الظروف المناخية في مصر وروسيا تحتلف، ولكن روسيا دولة كبيرة ولديها عدد كبير من المناطق الجافة، ولذلك نتفهم أهمية ري هذه المناطق والحصول على موارد مائية، والآن هناك موقفًا صعبًا في شبه جزيرة القرم الروسية، ونحن نتفهم أن النيل هو المصدر الوحيد للمياه العذبة في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، وعددها يزيد بشكل مستمر».

مصر تحتاج إلى المياه

وأشار السفير الروسي لدى القاهرة، إلى أن «مصر اقتصادها متطور وديناميكي ولذلك فإن المياه مهمة للاقتصاد والزراعة والمواطنين، وهناك إحصائيات دولية تشير إلى أن حجم المياه لا يكفي احتياجات المصريين، وتغطي فقط ما بين 50% إلى 60% من احتياجات المصريين، ولذلك نحاور الإثيوبيين ونحاول إقناعهم بمدى أهمية مخاوف مصر».

مشاورات مع إثيوبيا

وتابع: «نجري مشاورات مع إثيوبيا لإيجاد حوار والتوصل إلى قرار مقبول لكل الأطراف، ويزيل كافة المخاوف المصرية، ونحن نتفهم أن مصر يجب أن تكون متأكدة أنها ستجد الكمية الكافية من المياه حتى لو حدثت فترة جفاف في حوض النيل، ونحن نتفهم مسألة فترات الجفاف، ونتفهم أهمية وجود ضمانات لمصر في هذه الفترة».