السفير الروسي: الرئيس السيسي يحرص على دعم العلاقات الوطيدة بين البلدين

أعرب جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر، عن سعادته بإشارة البدء لعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، حيث كان من المفترض أن يعقد في ربيع 2020، لكن توقف بسبب جائحة كورونا، ورغم القيود العالمية، فإن العلاقات الإنسانية بين البلدين، لا تزال تزداد قوة ومتانة، جاء ذلك خلال مشاركة السفير الروسي في فعاليات التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين المصريين والروس.

وأضاف «بوريسينكو»: أن المصريين والروس، يشعرون تجاه بعضهم بانجذاب واهتمام متبادل، ففي روسيا تتذكر الناس جيدًا العلاقات الجيدة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وفي الستينيات، دعم الاتحاد السوفيتي مصر في إقامة أكثر من 100 منشأة صناعية، كما أن روسيا ساعدت مصر في إنشاء السيرك القومي والكونسرفتوار والفرقة القومية الشعبية، وعدد من المنشآت.

وأوضح أن هذا التعاون، يشهد مرحلة من الصعود والنمو، ويعود الفضل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على دعم العلاقات الوطيدة التي تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هناك حدثًا مهمًا، وهو دخول اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين روسيا ومصر في عام 2018، حيز التنفيذ، وعلى الساحة الدولية تتعاون مصر وروسيا بوصفهما شريكان استراتيجيان، ويتطور بشكل ديناميكي وفعال التعاون التجاري بينهما.

وأشار إلى أن المصريين، يحملون مشاعر طيبة ودافئة تجاه الروس، والفعاليات المزمع عقدها بين مصر وروسيا تفتح افاق جديدة للتعرف عن قرب على مفردات الثقافة الروسية، وتساهم في توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

وتضمن حقل الافتتاح، عرضا لفرقة بريوسكا للرقص الشعبى التى قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الاداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو، كولوكولتسي، بريوسكا، توبوتوخا، ريشينكا وغيرها.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استقبلت السيدة أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافـة الروسي، قبيل إطلاق فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا

جدير بالذكر، أن وزارة الثقافة أعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي، أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية، تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل، وتختتم في مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو.