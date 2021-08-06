متى يزور بوتين القاهرة للقاء السيسي؟.. السفير الروسي يجيب

رد السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، على سؤال من الإعلامي عمرو عبد الحميد، حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، موضحًا أن هذا سيحدث بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وقال «بوريسينكو»، في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «نحن نأمل أن وضع الجائحة يتحسن، وحينها يمكن تنظيم هذا اللقاء على أعلى مستوى، وإقامة قمة مصرية روسية، وهذه القمم كانت تتكرر في السابق، والرئيسان المصري والروسي يدعمان علاقات الود والإخوة بين البلدين، وفي الفترة التي لم يكن بها لقاءات كانا يتبادلان الاتصالات والخطابات، وهذا يدل على الثقة المتبادلة بين مصر وروسيا».

وحل السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، ضيفًا على برنامج رأي عام، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN» الفضائية، اليوم الخميس، إذ تناول العديد من الملفات بين البلدين، وخلال اللقاء أعلن رغبة بلاده في الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أسسته مصر في يناير عام 2019، ويقع مقره الرئيس في القاهرة، ويهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.

أما عن التعاون في إنتاج لقاحات كورونا، فقال: «مصر في شهر فبراير 2021 سجلت اللقاح الروسي (سبوتنيك - V) ومنذ هذا الوقت يمكن استخدامه بشكل قانوني في مصر، وتوصلنا إلى اتفاق لتوريد 20 مليون جرعة من هذا اللقاح إلى مصر، وبدأ التوريد ووصل بالفعل مئات الآلاف من الجرعات، وموسكو وردت عددًا من الشحنات من اللقاح الروسي إلى القوات المسلحة المصرية، والرياضيين المصريين عبر وزارة الرياضة الروسية، إضافة إلى الاتفاق مع شركة دواء كبيرة مصرية لإنتاج اللقاح في مصر».