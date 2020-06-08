بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان، أنّ بوتين والسيسي أجريا اليوم "بمبادرة من الجانب المصري"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا.

وأضاف "الكرملين"، أنّ "السيسي أخبر بوتين بفحوى المحادثات التي عقدت يوم 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات لتسوية الأزمة الليبية بطريقة سياسية".

وأشار "الكرملين"، إلى أنّ "الجانب الروسي قدر إيجابيا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر" في هذا الاتجاه.

وأكد بوتين والسيسي "التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".