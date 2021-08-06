محمد عبدالرحمن بعد عرض شمسية وأربع كراسي: إضحاك الجمهور متعة

بدأت عروض مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفي الذي اختفى في الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا، وتعالت ضحكات الجمهور بالمسرح المكشوف، خاصةً مع كوميديا الموقف التي اعتمدت عليها المسرحية.

وصرّح النجم محمد عبدالرحمن، أحد أبطال العرض، «إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى».

يشارك النجم محمد عبدالرحمن في بطولة المسرحية، النجوم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن أحداث أعماله بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production، وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبدالرحمن كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم» والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء الأفضل 2020 لوشوشة.

ويعتبر النجم محمد عبدالرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة ، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.