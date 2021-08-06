رئيس جامعة جنوب الوادي يوقف عددا من أطباء وأمن مستشفى قنا

في استجابة سريعة من الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، على ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخصوص واقعة نقل مريض يعلق محاليل، من مستشفى قنا الجامعي للمستشفى العام على سيارة نقل، قرر رئيس الجامعة بناء على التصرف الغير مسئول من أطباء نوتجية مستشفى الحرم الجامعي، الأربعاء الماضى، إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة الطبية، وكذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد والمدرس النوبتجي ومخاطبة شركة الأمن المسئولة عن حراسة المستشفيات بإنهاء خدمة مشرف الأمن وأفراد أمن البوابة للسماح للسيارة بالخروج من المستشفى بدون تنسيق.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة اصطحب فريقا من كبار الاستشاريين فى أربعة تخصصات جراحية مختلفة لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام، مؤكدا أن الجامعة لا تخفى أي حقائق ومن يخطئ يتحمل خطأه خاصة تجاه المرضى.

وفي سياق أخر كانت المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي بقنا، أعلنت حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي الخاص ورفع الكفاءة التدريبية للأطقم الطبية.

وقال الدكتور أحمد علي عامر مدرس طب وجراحة العيون بكلية طب قنا، منسق البرنامج بجامعة جنوب الوادي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الدولة ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى المستشفيات الجامعية للنهوض بمستوى التدريبي الخاص بالأطقم الطبية وخاصة الأطباء المقيمين وذلك بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري وشركة Incision academy الهولندية.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وجاء ترتيب جامعة جنوب الوادي الأول بمشاركة أكثر من 120 طبيبا حصلوا على أكثر من 480 كورسا تدريبيا.