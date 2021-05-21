مستشفى قنا الجامعي تنقذ مريضا تركه أهله أمام الباب ورحلوا

في واقعة غريبة على صعيد مصر، فوجئ الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي في قنا، بمريض أمام بوابة المستشفى تركه ذووه بعد علمهم بحاجته إلى جراحة عاجلة.

على الفور تدخل الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، لإنقاذ حياة المواطن الذي تخلى عنه مرافقوه وتركوه وحيدا أمام بوابة مستشفى قنا الجامعى، رافضين دخوله غرفة العمليات رغم احتياج حالته إجراء عملية عاجلة.

تلقى رئيس جامعة جنوب الوادى جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، إخطارا من الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، بوجود أحد المواطنين يحتاح إلى جراحة عاجلة لتثبيت كسر بمفصل الحوض الأيسر، عن طريق مسامير جراحية، إلا أن أهله رفضوا إجراء الجراحة، حيث قام مرافقه الذى ادعى أنه خال المريض، بالتوقيع على إقرار رفض خلاله إجراء العملية وتحمله المسئولية، واصطحب المريض وغادر المستشفى.

وكانت إدارة الأمن الجامعى بقيادة عبدالله نصر، مدير أمن الجامعة، رصدت عقب ذلك وجود المريض بجوار بوابة المستشفى بمفرده بعد أن تركه خاله، وعلى الفور تم إخطار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والذى انتقل على الفور إلى المستشفى الجامعى وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن.

وأمر رئيس جامعة جنوب الوادي، بإعادته فورا إلى قسم العظام مرة أخرى قائلا: «اللي أهله يرموه احنا أهله»، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لحين عودة أحد أفراد أسرة المريض لاستكمال إجراءات العلاج وإجراء الجراحة، مطالبا الفرق الطبية بتقديم كافة أوجه الرعاية وتقديم العلاج مجانا للمريض، كما طالب بإفادة بتقرير يومي حول حالة المريض حتى يمكن مساعدة.