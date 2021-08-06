وسائل إعلام: هاكرز من روسيا نشروا بيانات لأكثر من مليون بطاقة ائتمان

نشر هاكرز من روسيا، علنا، بيانات سرية لأكثر من مليون بطاقة ائتمان، وفقا لما ذكرته قناة «سي أن بي سي» الأمريكية، نقلا عن شركة الأمن السيبراني «كيو 6»

وأشارت القناة الأمريكية، إلى أن مجموعة روسية تطلق على نفسها تسمية«All World Cards» أتاحت على الإنترنت أرقام بطاقات ائتمان حتى يستخدمها مجرمون آخرون لإجراء معاملات احتيالية، فيما لم تقدم القناة دليلا على ارتباط هذه المجموعة بروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت باللوم على متسللين يزعم ارتباطهم بروسيا وحملتهم مسؤولية عمليات اختراق في الآونة الأخيرة، فيما ذكرت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أنه من غير المرجح أن يكون هؤلاء المتسللون مرتبطين بالسلطات الروسية.

وفي قمة جنيف الأخيرة، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إجراء حوار حول الأمن السيبراني، وقد بدأت بالفعل اجتماعات على مستوى الخبراء من البلدين.

والأربعاء الماضي، أشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أن باحثين أمريكيين كشفوا عن تعرض وزارات خارجية عربية وشركات طاقة أوروبية وآسيوية لهجمات سيبرانية من هاكرز، يقال إنهم من الصين.

وفحصت شركة «ريسكيرتي» Resecurity الأمريكية الخاصة بالأمن السيبراني 5 جيجابايت من البيانات التي تمت سرقتها من 6 وزارات خارجية و8 شركات طاقة من خلال اختراق خوادم منصة «مايكروسوفت اكسشانج» Microsoft Exchange لحفظ وتبادل البيانات.

واتهمت «مايكروسوفت»، جماعة «هافنيوم» Hafnium للهاكرز، التي يعتقد بأنها مدعومة من قبل الحكومة الصينية بالوقوف وراء الهجوم عليها، لكن الصين نفت ضلوعها في أي هجمات.