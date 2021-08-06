بينها مصر.. 53 دولة حصلت على 103 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

قالت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إن 5 دول، وهي: مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتونس، حصلت على معظم جرعات اللقاحات وتقوم بتطعيم سكانها بها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «المراكز الأفريقية»، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى أن حوالي 53 دولة أفريقية حصلت على 103 ملايين جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى الآن.

حوالي 1.58% من سكان أفريقيا تلقوا التطعيم كاملا

وأوضحت «المراكز الأفريقية»، أن حوالي 1.58% من سكان أفريقيا تلقوا التطعيم كاملا، مشيرة إلى إعطاء حوالي 70.6 مليون من إجمالي 103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ كورونا.

وبلغت الإصابات بالفيروس، حتى بعد ظهر أمس الخميٍ، في أفريقيا، 6866597 حالة، مع تسجيل 174054 حالة وفاة و6016902 حالة تعاف.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إن عدداً قياسياً من المصابين بـ«كورونا» في أفريقيا توفوا بسبب تداعيات الإصابة هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط» على موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مسؤولة منظمة الصحة المعنية بإدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية، فيونا أتوهبوي، قولها في إفادة عبر الإنترنت، أمس الخميس، إن أكثر من 6400 شخص توفوا هذا الأسبوع بسبب إصابتهم بالفيروس، بزيادة بنسبة 2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأشارت أتوهبوي، إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا» ارتفع بنسبة 19% خلال الأسبوع نفسه أيضاً.

وشكلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55%، وأضافت «الصحة العالمية»، أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.