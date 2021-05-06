إفريقيا ترحب بقرار أمريكي بالتنازل عن حقوق ملكية لقاح كورونا

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، اليوم الخميس، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعم دعوة جنوب أفريقيا والهند للتنازل المؤقت عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد -19 في منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسعى لنشر اللقاح على أوسع نطاق بين الدول النامية والفقيرة.

وأثنى فقي، في بيان اليوم، على هذه الخطوة المهمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 100 دولة أخرى، للمساعدة في إنهاء أزمة الصحة العامة العالمية الأكثر تدميرًا في الذاكرة الحية للبشرية والناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال دعم الاقتراح الذي تقوده جنوب أفريقيا والهند بتعليق القواعد مؤقتًا بشأن حقوق الملكية الفكرية على لقاحات Covid19، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحث رئيس المفوضية جميع البلدان التي لم تفعل ذلك بعد، على أن تدعم بشكل عاجل هذه المبادرة التاريخية للتعاون المتعدد الأطراف لضمان الحماية المتكافئة من أجل نشر اللقاح بين المجتمع العالمي بأسره.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي، قد قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم مقترحا للتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية للجائحة تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف.

وأشارت «تاي» إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في المشاركة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية، حول الشكل المحدد لوثيقة التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، والتي يقول مؤيدوها إنها ستتيح وصفات اللقاحات بشكل عام لتسمح للدول ذات الدخل المنخفض في صنع جرعاتهم بأنفسهم.

وأضافت «تاي»أن «إدارة بايدن تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، لكن من أجل إنهاء هذه الجائحة، تدعم الإدارة التنازل عن هذه الحماية فيما يخص لقاحات فيروس كوفيد-19».

ونوهت «تاي»إلى أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية ستستغرق وقتًا نظرًا لطبيعة المؤسسة القائمة على توافق الآراء ومدى تعقيد القضايا التي يتم مناقشتها.

وكانت عديد من الدول ذات الدخل المنخفض دعمت اقتراح وثيقة التنازل، إلا أنها قوبلت بالمعارضة من دول أخرى بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان والبرازيل وكندا وأستراليا.