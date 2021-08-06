الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مستمرة اليوم الجمعة، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على باقي الأنحاء.

أمطار متوسطة رعدية على بعض المناطق

وأضافت الهيئة، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومثلث حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على مناطق من جنوب البلاد ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم «في الظل»، القاهرة 42 درجة، والسواحل الشمالية 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال سيناء 43 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.