توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام مقبلة.. تصل لـ45

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة بداية من غد الجمعة 6 أغسطس حتى الأحد الموافق 8 أغسطس الحالي، وأوضح خبراء الأرصاد أنّه متوقع أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية نهارا ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وأن تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما السبت، فمتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومتوقع أن تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسود الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة الثلاثة أيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.