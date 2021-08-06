للأطفال.. مسابقه لتصميم بوستر توعية بترشيد استهلاك المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، تنظيم مسابقة للأطفال لرسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية تغيير سلوكيات ترشيد استهلاك المياه وتبني حلول وأفكار مبتكرة، قائلة: «لو سنك من 8 لـ13 سنة تقدر تشارك معانا بفكرتك و موهبتك و تكون واحد من 3 فائزين بهدايا قيمة».

شروط التقديم للمسابقة

وحددت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي الصحي علي صفحتها الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 15 شرط يجب أن تنطبق علي المشتركين للتقديم في المسابقة بنحو:

- رسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية تغيير سلوكيات ترشيد استهلاك المياه وتبني حلول وأفكار مبتكرة.

- أن تتطابق الفئة العمرية المستهدفة مع سن المتسابق من سن 8 سنوات إلى 13 سنة.

- أن يكون المتسابق أحد متابعي صفحة كل نقطة بتفرق على «الفيس بوك».

- لا يحق للمتسابق أن يتقدم إلا باستمارة واحدة فقط.

- الالتزام بالمواعيد المعلن عنها والمحددة للتقديم بالمسابقة أو تقديم الأعمال.

- استيفاء كافة البيانات المطلوبة باستمارة التقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب وأن تكون الرسمة متضمنة رسالة واضحة ومبتكرة.

- قيام المتسابق بالرسم أو التصميم بنفسه دون التقليد المباشر لفكرة محددة.

- توقيع صاحب الرسمة أسفل الرسم بالاسم وتاريخ الميلاد.

- على المتسابق الاسترشاد برسائل التوعية بسلوكيات ترشيد استهلاك المياه من خلال المنشورات بصفحة كل نقطة بتفرق على «فيس بوك».

- عدم ارتباط الرسمة بأي قضايا سياسية.

- قيام المتسابق بعمل مسح للتصميم / الرسم من خلال scanner أو تصويرها من الموبايل على أن تكون الصورة عالية الجودة، مع مراعاة أن لايقل حجم الصورة عن 700 بايتس، ولا تزيد عن 2 ميجا.

- رفع الرسومات والتصميمات وارفاقها بنموذج التقديم للمسابقة على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة بامتداد «pdf, jpg, png»، من 8/8/2021 وحتى 29/8/2021 بحد أقصى.

- بعد اختيار ونشر أفضل اللوحات والتصميمات للمتسابقين المؤهلين للمرحلة الثانية، على المتسابق تشجيع كل أقاربه ومعارفه وأصدقائه التصويت على اللوحة بصفحة كل نقطة بتفرق بـ«فيس بوك».

- الأسبقية للفكرة المتميزة والابتكار والفريدة من نوعها.

- من حق الشركة القابضة استخدام أي لوحة / تصميم / رسم في أي غرض من أغراض التوعية بترشيد استهلاك المياه.