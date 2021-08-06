«تصل موقع الألعاب الأولمبية».. حرائق اليونان تشتعل في شمال أثينا

اشتعلت الحرائق مجددا شمال العاصمة اليونانية، أثينا، مع استمرار الموجة الحارة التي تؤجج ألسنة اللهب، بينما تكافح فرق الطوارئ النيران في أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الداكن؛ لتشكل سحابة ضخمة في سماء العاصمة، حيث فر السكان للضواحي، وتم إجلاء عدد من طالبي اللجوء.

من جانبها حذرت السلطات من نشوب مزيد من الحرائق الجمعة، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وتوقع هبوب رياح عاتية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خدمات الطوارئ تنتظرها ليلة قاسية مع توقعات باشتداد هبوب الرياح، وحث المواطنين على الانصياع لأوامر الإخلاء وتجنب السفر والتنقل لغير الضرورة.

وأضاف ميتسوتاكيس في خطاب خاص بثه التلفزيون اليوناني: «نتعامل مع ظروف غير متوقعة، إذ حولت الأيام العديدة التي استغرقتها الموجة الحارة البلاد بأكملها لبرميل من البارود»، مشيرا إلى ضرورة تعزيز سبل الحماية في مواجهة حقيقة التغير المناخي، قائلا: «الوقت سيكون متاحا فيما بعد للانتقاد والنقد الذاتي بشأن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة لكنه حث المواطنين في اللحظة الراهنة على البقاء متحدين».

وزار ميتسوتاكيس في وقت سابق منطقة في غرب بيلوبونيز قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثرى، حيث كافح رجال الإطفاء طوال الليل لإنقاذ أحد أشهر المواقع الأثرية في البلاد، بينما تمكنت فرق الإطفاء اليونانية بمساعدة طائرات من السيطرة على بعض الحرائق قرب أثينا في وقت سابق، لكن الحرارة أججتها من جديد وعبرت ألسنة اللهب طريقا سريعا يربط أثينا بشمال البلاد وبدأت في تهديد أماكن مأهولة.

ومن جهتها، أصدرت سلطات الحماية المدنية تحذيرا من الحرائق لنصف مناطق البلاد بالنسبة ليوم الجمعة بسبب الموجة الحارة.

واندلعت نحو 150 حريقا في اليونان، منذ الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.