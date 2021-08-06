والد فتاة البساتين: «مراتي وأخوها قتلوا بنتي ورموها من السادس عشان عريس»

«مراتي وأخوها قتلوا بنتي قبل ما يرموها من الدور السادس، والدليل أن مكان الجثمان على الأرض مكنش فيه دم»، تلك الكلمات قالها والد فتاة البساتين أمام جهات التحقيق، متهمًا زوجته وشقيقها بقتل ابنته «دنيا» البالغة 17 عاما، بسبب رفضها عريس ثري أجبرتها عليه والدتها وشقيقها لأنهما كانا طامعين في أموال العريس، وخالها كان دائمًا ما يردد «العريس وارث ومعاه 10 مليون جنيه»، وأن ابنته أخبرته بأنها لا ترغب في الارتباط به، وأنها قامت بخلع «شبكة العريس»، الأمر الذي أثار غضب والدتها وخالها «كريم» اللذين قاما بقتل الفتاة قبل إلقائها من الطابق السادس.

والد فتاة البساتين: فوجئت ببنتي جثة في المستشفى

وأضاف والد فتاة البساتين أمام النيابة، تلقيت اتصالًا من ابن عمي أخبرني بالحضور، «تعالى مراتك وأخوها خدوا بنتك دنيا على المستشفى»، وعندما ذهبت إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد فوجئت بها جثة هامدة، فتوجهت للمباحث واتهمت أمها وخالها بقتلها وذهبنا جميعًا إلى النيابة بعد القبض عليهما، وأثبت أمام المحقق أنني تركت منزل الزوجية منذ شهرين بسبب خلافات مع زوجتي، وبعد خروجي من المنزل قامت بإحضار العريس هي وشقيقها وقاما بخطوبة ابنتي دون أن يعرف، وبعد أسبوعين من الخطوبة أخبرني خالها «دنيا اتخطبت لعريس مريش».

فتاة البساتين ترغب في فسخ الخطوبة

وتابع والد فتاة البساتين، أنه قبل مقتل ابنته بيومين، تلقى منها اتصالًا هاتفيًا أخبرته أنها غير راضية على إتمام الخطوبة وترغب في فسخها، وأنها أخبرت والدتها وخالها بذلك لكنهما رفضا واعتديا عليها بالضرب مرات كثيرة وقالا لها «الجوازة دي هتم غصب عنك».

وبحسب حديث والد فتاة البساتين، فإنه تلقى اتصالًا من شقيق زوجته أخبره بأن ابنته غير راضية عن العريس: «لو ما وفقتش على الجوازة دي هحط المطواة في رقبتها ده عريس مريش وعنده فلوس كتير»، وبعد يومين قتلا الفتاة وادعيا سقوطها من الطابق السادس، أي منتحرة لإبعاد التهمة عنهما.

من جانبها، قررت النيابة حبس الأم وشقيقها على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا تهمة قتل القتاة، وادعيا أنها انتحرت عندما طلبا منها عدم فسخ الخطوبة.