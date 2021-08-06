شريف عرفة يكشف سبب عدم تعاونه مع هنيدي بعد «فول الصين العظيم»

احتفل المخرج شريف عرفة، منذ أيام بطرح فيلمه الجديد «الأنس والنمس» في دور العرض، والذي يتعاون فيه مجددا مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 16 عاما.

شريف عرفة يوضح سبب انفصاله عن محمد هنيدي

وكشف المخرج شريف عرفة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عن سبب عدم تعاونه مع الفنان محمد هنيدي خلال تلك الفترة الطويلة، قائلا: «مكناش لاقيين موضوع وورق حلو، حاولنا أكتر من مرة بس مكناش بنلاقي عمل نقدر أننا نتجمع بيه مرة تانية مع بعض».

وتابع عرفة، قائلا «محمد هنيدي من الممثلين اللي أنا بحبهم جدا واللي بيعرفوا يضيفوا للعمل، هو وكل الممثلين اللي شاركوا معانا فى فيلم الأنس والنمس».

وأضاف: «في فيلم الأنس والنمس إحنا بنقدم شكل كوميديا مختلف، يمكن هو موجود في العالم كله ولكنه لأول مرة بيتعمل في مصر، ولكن للتوضيح إحنا مقلدناش حد، لأن دا شكل مختلف متعارف عليه في العالم بموضوع مختلف تماما».

فيلم الأنس والنمس

يذكر أن فيلم الأنس والنمس هو بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم فول الصين العظيم

يذكر أن آخر الأفلام التي قدمها المخرج شريف عرفة مع الفنان محمد هنيدي كان فيلم فول الصين العظيم والذي تم تقديمه عام 2004، وشارك فيه سامي سرحان ومحمد شومان وحجاج عبد العظيم وسليمان عيد وسهير الباروني.