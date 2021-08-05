«احكم عليّ».. مبادرة توعية بالوسواس القهري بمشاركة فرح الزاهد

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، عددًا من المشاركين في حملة «احكم عليّ» التي تهدف إلى التعريف بمرض الوسواس القهري والتوعية منه.

وقالت الفنانة فرح الزاهد، المشاركة في الحملة، إن «السوشيال ميديا تساهم في الإنعزالية في المجتمع، ورغم أنها تشعرك دائمًا بأنك مع الحدث، إلا أنه في الواقع الشخص يكون خارج الحدث، والمتابعة الكثيرة للسوشيال ميديا بتجيب اكتئاب، وتخسر صحابك وناس كتير، ويصبح لا يوجد شيء مفرح في الحياة إلا تصفح وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتة إلى أنها مصابة بمرض الوسواس القهري، ووالدتها قالت لها: «أنتي محسوكة ومش عندك أمراض».

أمراض قد تؤدي إلى الاكتئاب

أما الفنان تيام قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، فقال إنه شارك في الحملة لأنه يحب الأعمال الخيرية والمشاركة فيها، لافتًا إلى أنه أدى دور شخص متوتر في الحملة، موضحًا أن التوتر يؤثر كثيرًا على المصابين به، وقد يؤدي إلى الاكتئاب، مشيرًا إلى أنه يعرف أحد الأشخاص مر بظروف صعبة في حياته، ووصل الأمر لديه إلى عدم القدرة على النهوض من السرير، وممارسة عمله، وذهب إلى الأطباء لتلقي العلاج، مشددًا على أن مثل هذه الأمراض تزيد عندما ينفصل الإنسان عن المجتمع.

ميشلين أبوحلقة، مؤسسة مبادرة «احكم عليّ»، قالت إن الأب والأم لهم دور في انعزال الأطفال عن المجتمع، مشددة على أن الهدف من الحملة هو التوعية، وبعض الناس يصل الأمر لديهم إلى أنهم يرغبون في إيذاء أنفسهم وقد يجرحون أجسادهم.

المعاناة ليست سهلة

من جانبها، قالت ملك أحمد زاهر، الفنانة الشابة، إن «صديقتها كانت تتناول الكثير من الطعام، وبعد الضغوط التي تعرضت لها من أهلها أصبحت تخاف من الطعام، ولو تناولت الطعام ممكن ترجع، وجسمها أصبح نحيفًا جدًا وعانت من هذا الأمر كثيرًا».

في السياق، قال الممثل الشاب حسن مالك، أحد المشاركين في الحملة، إن الأمر ليس بالبساطة التي يظنها البعض، موضحًا أن بعض الناس قد يمرون بحالة اكتئاب يومين أو ثلاثة، وهذا يختلف عن الإصابة بالمرض لفترة طويلة.