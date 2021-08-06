لإجراء الصيانة.. خطة شركة «شمال الدلتا» لفصل الكهرباء الأسبوع المقبل

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، اليوم، عن جدول فصل التيار الكهربي بنطاق القطاعات التابعة لها «شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ» وذلك لأعمال الصيانة عن الفترة من7/8/2021 الى 12/8/2021.

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا بفصل شبكات الجهد المتوسط لإجراء الصيانة المركزية في الفترة من 7/8/2021 حتى 12/8/2021 لمنطقة شمال الدقهلية، وذلك عن قطاعات «شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ».

كما نشرت بيانا بأعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكات الجهد المتوسط عن نفس الفترة قطاعات «شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ».