قطع الكهرباء والمياه عن مناطق بدسوق وبيلا بكفر الشيخ اليوم للصيانة

أعلنت شركة الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في مركز ومدينة دسوق، اليوم، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية، وذلك من التاسعة أو العاشرة صباحًا حتى الثانية أو الثالثة عصرًا، أو وفق ما تنتهي الصيانات الدورية.

وقالت الشركة، في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، اليوم، إنه سيتم فصل الكهرباء عن قرى (لاصيفر البلد، وجويدة، ومحرم، وبركات، ومحطة صرف سنهور)، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للشبكات والمحولات بهذه المناطق، لضمان تقليل الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي.

يذكر أن شركة كهرباء كفر الشيخ، تعد جدولًا للصيانات الدورية بشكل شهري، ويجرى إخطار الوحدات المحلية وهندسات الكهرباء على مستوى المحافظة بمواعيد فصل التيار الكهربائي، لإعلام المواطنين بالمواعيد حتى لا تتأثر أعمالهم.

وفي سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، قطع مياه الشرب عن 6 قرى، اليوم الأربعاء، وذلك لمدة 9 ساعات.

وأضافت الوحدة المحلية في بيان لها، إنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تفيد بانقطاع المياه عن المركز والمدينة من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء، وذلك لأعمال صيانة محطة الجرايدة رقم 4 الجديدة، مشيرة إلى أن القرى المتأثرة بقطع التيار الكهربائي هي (الجرايدة، ومنشية الجرايدة، والخياط، وسريوة الكبرى، وسريوة الصغرى».

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما اكدت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.