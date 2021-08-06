عاجل.. حزب الله اللبناني يتبنى إطلاق «عشرات الصواريخ» على شمال إسرائيل

أصدر حزب الله اللبناني بيانا يتبنى فيه القصف على الأراضي المحتلة شمال إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على جنوب لبنان، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب.

وجاء في بيان حزب الله أنه «عند الساعة 11:15 دقيقة بتوقيت بيروت من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».