هل يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على «الراوتر» المنزلي؟.. خبير يجيب

تقترب درجات الحرارة هذه الأيام من 45 درجة مئوية، وهو ما قد يؤثر على معظم الأجهزة الكهربائية والخدمات التي تقدمها، ومن بينها الراوتر، وهو ما دعا بعض المستخدمين للسؤال هل تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على خدمات الإنترنت أو الرواتر بشكل عام.

وفي إجابته عن السؤال، قال إسلام خالد، خبير اتصالات، إن درجات الحرارة لا تؤثر إطلاقا على خدمات الإنترنت، ولكنها قد تؤثر فقط على جهاز الراوتر، نظرا لارتفاعها الشديد.

عدم ترك الراوتر في البلكونة تحت أشعة الشمس

وطالب «خالد» أن يوضع الراوتر في مكان ذى تهوية جيدة ودرجة حرارة تقترب من درجة حرارة الغرفة العادية، بالإضافة إلى عدم ترك جهاز الراوتر في البلكونة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وعن تحسين جودة خدمات الإنترنت خلال الفترة الحالية، قدم «خالد» بعض النصائح للمستخدمين، مطالبا بتحديث «البرنامج الثابت» لجهاز التوجيه، تقوم الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه بتطوير البرنامج الثابت دائمًا بهدف تحسين أداء الشبكة اللاسلكية وسرعتها، لذلك يُنصح بترقية البرنامج الثابت بشكل منتظم، ونظرًا لتعدد الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه فإن صعوبة أو سهولة ترقية البرنامج الثابت لهذه الأجهزة تعتمد بشكل أساسي على الشركة المصنعة للجهاز وعلى طراز الجهاز بحد ذاته.

تغيير قناة الاتصال

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه يجب تغيير قناة الاتصال في جهاز التوجيه، موضحا أن جميع أجهزة التوجيه الحديثة هي أجهزة متعددة القنوات، ولكن جهاز التوجيه يستخدم بطبيعة الحال القناة الافتراضية المضبوطة من المصنع، ولكن عند وجود شبكات لاسلكية مجاورة تستخدم القناة نفسها التي تستخدمها في شبكتك فإنك ستواجه مشكلة ازدحام في الشبكة.

إدارة جودة التحكم

وأكد أنه يجب إدارة جودة التحكم، فمعظم أجهزة التوجيه الحديثة تأتي مع أدوات جودة الخدمة «QoS» للحد من عرض حزمة البيانات الذي تستخدمه التطبيقات، حيث يمكنك تحديد التطبيقات والبرامج التي لها الأولوية بعرض حزمة بيانات كبيرة كتطبيقات مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية.