6 تحديات تواجه عملية نقل مركب خوفو من الهرم للمتحف الكبير.. اعرفها

ست تحديات بالغة التعقيد واجهت القائمين على عملية نقل مركب خوفو الأولى والمعروفة بأسم مركب الشمس من منطقة الهرم الأثرية إلى المتحف المصري الكبير في عملية بالغة الصعوبة بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتستغرق من ثمان لعشر ساعات بحسب المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح.

وكشف مفتاح لـ«الوطن»، عن تفاصيل تلك التحديات لعملية النقل التي تتم بأيادي مصرية خالصة للمركب التي تعتبر أكبر أثر عضوي في العالم والمركب الوحيد المحتفظه بحالتها الأصلية منذ أكثر من 4500 عام، والتي يجري نقلها الآن لتوضع بمبنى جديد ملحق بالمتحف المصري الكبير.

والتحديات هي:

-ضعف حالة المبنى القديم الذي كان يحوي المركب خلف هرم خوفو والذي افتتح في ثمانينيات القرن الماضي، وكان على وشك الانهيار وعدم ثبات المصطبة الموجود عليها المركب والصدأ الذي تسبب في تآكل حوامل المركب بالمبنى القديم.

- إحاطة المركب الضخم التي يبلغ طولها 50 مترا بصندوق خشبي، وهي داخل مبناها ودون تحريكها وضمان ثباتها للسماح للعربة التي تنقلها بالدخول، ورفعها لداخل القفص الحديدي الذي تنقل إليه.

-تحريرها من مبناها القديم والخروج بها دون التسبب بأي ضرر للمركب او اهتزاز.

-التحرك بها إلى المتحف عبر القنطرة الحديدية التي تسير عليها العربة، والتي يتم التحكم بها عن بعد دون اهتزاز قد يتسبب في أي ضرر للمركب الأثري والذي يعتبر أكبر أثر عضوي في العالم.

-تأمين المركب في المسار من الأهرامات للمتحف المصري الكبير والذي يبلغ طولة 8 كيلو مترات، وبه ميول وفرق ارتفاعات مع ضمان ثبات العربة والمركب عليها.

_رفع المركب عقب وصولها للمتحف المصري الكبير وإنزالها إلى داخل مبناها الجديد دون التأثير على ثباتها.