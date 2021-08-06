عاجل.. اليونيفيل: الوضع خطير جدا على حدود لبنان.. أوقفوا إطلاق النار

رصدت قوة اليونيفيل، إطلاق صواريخ من لبنان وردا إسرائيليا بالمدفعية.

وأكدت اليونيفيل، أن الوضع خطير جدا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحضّت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، بحسب راديو «صوت بيرون إنترناشونال».

وعاد التوتر إلى جنوب لبنان، الجمعة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي مستهدفا المواقع التي أطلقت منها الصواريخ

وذكر مصدر أمني لبناني، الجمعة، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب

وبينما تحدثت أنباء عن اعتراض المنظومة الدفاعية الإسرائيلية 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، ردّ الجيش الاحتلال الإسرائيلي على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بعدد من قذائف المدفعية

من جانبه، أعلن حزب الله ، الجمعة، إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.