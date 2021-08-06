سمير جعجع: ما يحدث في جنوب لبنان «لعب بالنار»

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، ما يحصل من تطورات عسكرية في الجنوب اللبناني على خلفية إطلاق حزب الله عشرة صواريخ باتجاه إسرائيل، وصفه بأنه «خطير للغاية».

وقال في تغريدة عبر تويتر: إن «ما يجري في الجنوب هو لخطير وخطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة».

وأضاف جعجع: «يكفي الشعب اللبناني عذاباً ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبّت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان».

في سياق متصل حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» من خطورة المستجدات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد، واصفة الوضع بأنه «خطير جدا».

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأن راجمة صواريخ أطلقت من مرتفعات جبل الشيخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مراسل فضائية «روسيا اليوم» في لبنان، أن الصواريخ أطلقت من منطقة العرقوب جنوب البلاد واستهدفت موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا.

وتبنى «حزب الله» اللبناني العملية، قائلا إنه أطلق عشرات الصواريخ من عيار 122 ملم على أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل، وشن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في لبنان.

وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت تقارير مفصلة عن مجريات الأحداث، بحسب «يديعوت أحرونوت».

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مشاورات في هذه الساعة مع كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيل ومسؤولين أمنيين آخرين.

وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن طائرات سلاح الجو تغير على مصادر النيران في لبنان.