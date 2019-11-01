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رئيس حي المعصرة يحذر المقاهي المستقبلة لطلاب المدارس

رئيس حي المعصرة يحذر المقاهي المستقبلة لطلاب المدارس

شباب القارة يستعدون لـ"أمم أفريقيا" بالأعلام والأغاني

شباب القارة يستعدون لـ"أمم أفريقيا" بالأعلام والأغاني

معسكر بيئي لنظافة محمية أبوجالوم في دهب

معسكر بيئي لنظافة محمية أبوجالوم في دهب

فاروق حسني: والدتي أدركت موهبتي منذ صغري

فاروق حسني: والدتي أدركت موهبتي منذ صغري

موجويتسي ماسيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لـ بتسوانا

موجويتسي ماسيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لـ بتسوانا

الخارجية الفلسطينية: مخططات "أسرلة" الضفة الغربية بلغت مراحل متقدمة

الخارجية الفلسطينية: مخططات "أسرلة" الضفة الغربية بلغت مراحل متقدمة

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عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

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"عم سيد ومراته بيتحرقوا".. الجيران يروون مشاهد تفحم ترزي وزوجته بالدقهلية

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