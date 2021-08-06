محمد رشاد ينتهي من تسجيل أغنيتة الجديدة «ابن الأصل»

انتهى المطرب محمد رشاد، مؤخرا من تسجيل أغنيتة الجديدة «ابن أصول» داخل أحد الاستوديوهات، ومن المقرر أن يجري طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل الأغنية الجديدة لمحمد رشاد

أغنية «ابن الاصل» يتعاون فيها المطرب محمد رشاد مع فريق عمل كبير، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، وتعد التعاون الأول الذي يجمع بينهم، ومن توزيع عمرو صلاح، وهندسة صوت وميكس بيشوي مجدي.

وتدور أحداث الأغنية في قالب اجتماعى بعيدا عن الرومانسية والدراما، فتحكي عن الشخص الذي تربى على عادات وقيم وأصول، ولكنه يقابل من قبل الآخرين بقلة أصل أو عدم تقدير.

ومن المفترض أن يتم طرح أغنية «ابن اصل» خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب .

يذكر أن الفنان محمد رشاد، كان قد طرح مؤخرا أغنية «أنا مش شمتان»، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

أغنية "أنا مش شمتان" هي من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر .

وتقول كلمات الأغنية ....

أنا مش شمتان

لكن من حقى إن أنا أفرح إنك زعلان

أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك ترجع ندمان

سيبني أفرح فيك

وأنا شايف ندمك وعذابك باينين في عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفني أو أرد عليك

مش قادر أعملك خاطر أنا مش حاسس بيك

دموعك بتبرد ناري

وندمك بيخلص تاري

عشان خاطري أبكي كمان

محدش قالك تخسرني

هتفضل يا حبيبي فاكرني

وهنسى وهتعيش ندمان