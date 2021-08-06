رئيس اقتصادية قناة السويس: حجم الإنفاق بالمنطقة تعدى 18 مليار دولار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تشهد تطوير كبير حاليا مقارنة بالعام 2015، فيما يتعلق بالمرافق والعناصر الاقتصادية، ما كان له تأثير إيجابي للمنطقة بأن أصبحت أكثر جذبا، والتعامل معها أصبح بشكل أكبر، مضيفا أن حجم الانفاق في المنطقة الاقتصادية تعدى 18 مليار دولار سواء استثمار مباشر أو من التكاليف التي تحققها الدولة في تهيئة المرافق والبنية التحتية والطرق.

الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد

وأضاف زكي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، اليوم الجمعة: «هناك تطوير كبير تشهده الموانئ، ولا سيما ميناء السخنة وشرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد، بينما جارى العمل بشكل مكثف بميناء السخنة للانتهاء منه خلال عامين».

مناخ العمل فى المنطقة شهد تحسن كبير العام الماضي

وأشار إلى أنّ مناخ العمل في المنطقة الاقتصادية شهد تحسن كبير خلال العام الماضي من حيث التشريعات واللوائح التنفيذية التي تعطي حوافز إضافية وتسهيلات في العمل بالمنطقة، لافتا إلى أن مجمل هذه العناصر تعطي صورة إيجابية، وجاهزية أكثر للمنطقة لتنطلق في الاستراتيجية الجديدة «2025».

المنطقة الاقتصادية تتكون من 6 موانئ و6 مناطق صناعية

وأوضح أنّ مساحة المنطقة الاقتصادية تبلغ 460 كيلومتر مقسمة لـ6 موانئ 3 تطل على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر وخليج السويس، وهي موانئ غرب وشرق بورسعيد والعريش والأدبية والسخنة والطور، بجانب 4 مناطق صناعية في شرق بورسعيد والسخنة، ومنطقتين في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية «وادي التكنولوجيا».