بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء السجون زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم الثلاثاء 10/8/2021 وحتى يوم الخميس 9/9/2021، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجرى الجديد 1443، وحرصاً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وأشارت الداخلية إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.