محمد هنيدى يكشف لـ«الوطن» سبب ابتعاده عن السينما لـ4 سنوات

حقق فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدى نجاح كبير خلال أيام عرضه بدور السينما وذلك بعيد غياب للنجم الشباب عن السينما لأكثر من 4 سنوات، حيث يقول هنيدى عن غيابه: «والله مش عارف ايه سبب غيابي، ممكن نصيب، ومكنتش مركز فى فكرة انهم 4 سنين بس خلال الفترة دى كنت بحاول الاقي موضوع وممكن جدا يكون فيه موضوع بس لسه العمل مكتملش، يعني أحيانا بيكون فيه ظروف هيا اللى ممكن تخليك تغيب».

وعن فيلم الإنس والنمس أوضح هنيدى، فى تصريح لـ«الوطن»: «سعيد جدا أنى برجع أشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفه مرة تانية، الشغل معاه حقيقي ممتع ومع كل فريق عمل فيلم الإنس والنمس وعلشان كدا كنا سعداء جدا بالعمل دا»، مضيفا «الفيلم شكل مختلف لأول مرة بيتم تقديمه هنا وأتمنى إن شاء الله أنه ينال اعجاب الجمهور ويكونوا سعداء بيه».

فيلم الإنس والنمس

يذكر أن فيلم الإنس والنمس هو بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وسليمان عيد وصابرين وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وشريف دسوقي وعارفة عبد الرسول وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه.

فيلم عنترة ابن ابن ابن ابن شداد

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد هنيدى فى السينما كان فيلم عنترة ابن ابن ابن ابن شداد والذي شارك فى بطولته مع درة وخالد سرحان ولطفي لبيب وعلاء مرسي وباس سمرة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.