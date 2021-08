روب لوو ينضم لفريق عمل فيلم «Dog Gone» على «نتفليكس»

انضم الممثل الأمريكي روب لوو إلى فريق عمل فيلم «Dog Gone»، إنتاج منصة «نتفليكس»، ويستند الفيلم إلى قصة حقيقة للأب والابن اللذين قاما بإصلاح علاقتهما المتصدعة أثناء رحلتهما الإجبارية، في مسار جبال الأبلاش للعثور على كلبهما المفقود المحبوب.

يمثل فيلم «Dog Gone» ثاني تعاون لـ «لوو» مع «نتفليكس» بعد الكوميديا الرومانسية «Holiday in the Wild»، والتي كانت واحدة من أكثر الأفلام مشاهدة لهذا العام، ويبدأ إنتاج الفيلم في وقت لاحق من هذا الشهر في جورجيا، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

الفيلم مأخوذ عن كتاب بعنوان «Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Bopped»، وهي القصة التي حظت باهتمام عالمي، حيث انضم الناس من جميع مناحي الولايات المتحدة إلى البحث عن الكلب المريض «جونكر»، الذي لم يكن أمامه سوى أيام للعيش بدون دواء، ويتولى الكاتب نيك سانتورا العمل على سيناريو الفيلم.

«Dog Gone» هي قصة عائلة مارشال فيلدينج ووالديه، جون وفيرجينيا، ومطاردتهم الملحمية لتعقب كلبهم «جونكر»، وتعود القصة لـ 10 أكتوبر 1998، عندما كان يتنزه فيلدينج مارشال على مسار أبالاتشي برفقة كلبه المحبوب «جونكر» المصاب بمرض أديسون، وتهدد حياة الكلب بعد فقدانه إذا لم يتم العثور عليه في غضون ثلاثة وعشرين يومًا، فسيموت.

ويأتي الفيلم ضمن خطة أفلام تعمل «نتفليكس» على إنتاجها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم للمخرجة نيكي كارو، ومن بطولة الممثلة تشارليز ثيرون، وتدور أحداث الفيلم حول قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، ويستند إلى مقال نشر في «نيويورك تايمز» عن أربع نساء قاتلن من أجل الحق في المنافسة بمسابقات ركوب الأمواج، وتتولى الكاتبة بيكي جونستون كتابة سيناريو الفيلم، الذي يركز على قصص النساء الأربع وروابطهن القوية.