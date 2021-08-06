الأرصاد: مصر تشهد نوبات طقس جامحة وصيف 2021 الأشد حرارة منذ 5 سنوات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر ومختلف دول العالم مثل دول شرق وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، تتأثر حاليا بموجة شديدة الحرارة، بينما أعلنت اليابان تسجيل درجات حرارة مرتفعة، كما وصلت الحرارة في كندا لـ50 درجة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة «dmc»، أن مقولة طقس مصر حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاءا تغيرت بالطبع، حيث تشهد البلاد ما تسميه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بـ«نوبات طقس جامحة»، نتيجة للتغيرات المناخية ما جعلت الشتاء أحيانا قارس البرودة والصيف شديد الحرارة، علما بأن هذه الظواهر غير مرتبطة: «مش لازم عشان الصيف شديد الحرارة يكون الشتاء قارس أو العكس».

وأوضحت: أن كميات الأمطار اختلفت: «بنشوف أمطار عمرنا ما كنا بنشوفها قبل كدة، يمكن من 1994، وبقينا نشوف ظواهر جوية غريبة»، كما أن العواصف الترابية حدتها وتكرارها وشدتها أكبر بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت: «احنا عملنا دراسة عن فصل الصيف في 2021 وجدنا أنه الأشد حرارة على مدار الخمس أعوام الماضية، والأسباب تتمثل في التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وارتفاع حرارة الغلاف الجوي على مستوى العالم».

ولفتت إلى أن المؤتمر المناخى العالمي يُعقد كل عام، ويصدر عنه توصيات من بينها: ضرورة تقليل الصناعات وتلوث الهواء في الدول الصناعية الكبرى خاصة الدول المتقدمة، مضيفة أنه حال استمر الوضع على هذا النحو فمن المتوقع أن يشهد عام 2050 تغير كبير «للأسوء» في الأحوال المناخية.