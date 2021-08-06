نجل «شعبولا» يهاجم عمر كمال بسبب لفظ خارج: «عيب»

تسبب مطرب المهرجانات عمر كمال، في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلفظه بكلمة خارجة في إحدى حفلاته في الساحل الشمالي، حيث استبدل كلمة من الأغنية بلفظ خارج.

عدوية شعبان يهاجم عمر كمال

الفنان الشاب عدوية شعبان عبد الرحيم، هاجم عمر كمال بسبب هذا اللفظ الخارج، من خلال بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث نشر فيديو الأغنية: وقال «السمع أخلاق لأن الفن في كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل دة الأخلاق».

وتابع، قائلا «إحنا بقينا في زمن ولا في فن ولا في حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلمو نفسهم ومش عارفين يتعدلو ويبقو بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلت أدب، اللهم لا شماتة في الناس».

وأضاقف عدوية، قائلا «بس دة بجد عيب جدا ومايصحش معلش ياصديقي مش هدعمك في الغلط».

يذكر أن هذه الأزمة لم تكن الأولى لعمر كمال، ولكن سبق أن تعرض لانتقادات بسبب ترديده كلمة «حشيش وخمور» في إحدى أغانيه مع حسن شاكوش، واعترضت عليها نقابة المهن الموسيقية، وجرى حذفها من الأغنية .

كان قد قدم عمر كمال مؤخرا ديو غنائيا، مع الفنانة سمية الخشاب بعنوان «أوعدك» حقق تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية ...

أوعدك

عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك

هفضل جنبك بقى وهصونك

بعشق اِسمك كلك لونك

لما تبصي لي بقى بعيونك

أوعدك

راح أشيلك بقى جوة في عيني

وأجيب لك فيلا ولمبورجيني

ما إنت حياتي وكل سنينى

نظرة عينك بترازيني

أوعدك

أدفع عمري وأدفع مهر

وأتجوز على آخر الشهر

أكون لك سندك وأبقى الظهر

حبك رزق ولعب الزهر

أوعدك