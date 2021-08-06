انتشال جثة مجهولة من مياة الرياح التوفيقي بطوخ

انتشل أهالي قرية العمار الكبرى، التابعة لمركز طوخ، بمساعدة قوات الأمن، جثة غريق مجهولة الهوية من مياه الرياح التوفيقي، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة، وكشف ملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، بلاغاً من الأهالي بالعثور علي جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي، أمام قرية العمار الكبرى التابعة لدائرة المركز بمحافظة القليوبية، انتقلت قوة من مباحث مركز طوخ وتم إنتشال الجثة، وتبين أنها لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر، أسمر الوجه ، يرتدي بنطالا أسمر وتيشرت أحمر، لاتوجد معه ثمة أوراق أو مستندات تدل على شخصيته .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة، فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ونشر أوصافها.

في وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقي مصرعه غرقا بترعة شبين القناطر خلال الاستحمام هربا من الحر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

تلقت اجهزة الامن بالقليوبية بلاغا بالعثور علي جثة «أحمد.ص»، 30 سنة بعد غرقه أثناء الإستحمام في ترعة شبين القناطر أمام مدرسه سليم ذهني وتقرر التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.