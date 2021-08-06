الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله.. يغادر المستشفى خلال ساعات

طمأنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، الجمهور على صحة والدها الفنان صلاح عبد الله الذى تعرض لوعكة صحية شديدة خضع بسببها لعملية قسطرة فى القلب، وفى سطور نقدم تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله.

الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

وعن الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله، قالت دنيا صلاح فى تصريحات لـ«الوطن»، «الحمد لله بطمّن الجمهور، بابا صحته أحسن، وإن شاء الله هيخرج من المستشفى خلال الساعات الجاية ويخضع للعلاج فى المنزل لأيام قليلة».

وكانت ابنة الفنان صلاح عبدالله قد كشفت عن الحالة الصحية لوالدها، أمس الخميس، من خلال بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، انا بطمّن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل».

وتابعت: «أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة بإذن الله».

وأضافت دنيا: «والدكاترة طمّنونا إنه يقدر يكمّل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايمًا بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها».

مسلسل قصر النيل

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «قصر النيل» بجانب دينا الشربيني وأحمد مجدى وصبري فواز وناردين فرج وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين.