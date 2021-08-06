ابن شعبان عبدالرحيم يكشف تعرضه للتهديد من عمر كمال: «أنا متربي كويس»

كشف الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» عن تعرضه للتهديد من قبل مطرب المهرجانات عمر كمال ومدير أعماله، وذلك بعد مهاجمة الأول له مؤخرا، على خلفية تداول فيديو يظهر خلاله وهو يتفوه بلفظ خارج في إحدى حفلاته الغنائية.

أزمة بين ابن شعبان عبد الرحيم وعمر كمال

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، مرفقا بالفيديو المتداول، قال فيه «السمع أخلاق لأن الفن فيه كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل ده الأخلاق».

وتابع، قائلا «إحنا بقينا في زمن ولا فيه فن ولا فيه حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلموا نفسهم ومش عارفين يتعدلوا ويبقوا بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلة أدب، اللهم لا شماتة في الناس».

وأضاف عدوية، قائلا «بس ده بجد عيب جدا وما يصحش معلش يا صديقي مش هدعمك في الغلط».

وتعرض مطرب المهرجانات عمر كمال، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتفوه بلفظ خارج أثناء أدائه إحدى أغانيه، وذلك في إحدى حفلاته الغنائية بالساحل.

ومن جانبه، كشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن اتجاه النقابة لفتح تحقيق مع «كمال» يوم الأحد المقبل، مضيفا: «بمجرد انتشار الفيديو، عمر جالنا مقر النقابة من نفسه علشان يوضح لنا حقيقة اللي حصل».