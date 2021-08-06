عدوية شعبان عبد الرحيم: عمر كمال بيهددني علشان أحذف انتقادي ليه

كشف «عدوية» ابن الفنان شعبان عبدالرحيم عن تفاصيل الأزمة التي حدثت بينه وبين مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال عدوية شعبان عبدالرحيم: «أزمة عمر كمال بدأت إني شوفت فيديو من حفلة ليه وهو بيغني ألفاظ خارجة، فكتبت معترض إن ده ما ينفعش وميصحش، عيب لما مطرب يطلع يعمل حفلة فيها جمهور كبير ويقول ألفاظ خارجة زي دي».

وتابع «عدوية»: «نقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر سبق وحذرهم من إنهم يغنوا بكلمات مسيئة ولكن مفيش فايدة، وعمر كمال اتضايق إني كتبت بوست هاجمته فيه ونشرت الفيديو، هو كان فاكر إن الفيديو مش هيتشاف».

وكشف عن أنه تعرض للتهديد من مدير أعمال عمر كمال: «من شوية لقيت مدير أعمال عمر كمال بيكلمني وبيهددني بكلام وحش جدا مينفعش أقوله علشان أحذف البوست وأشيل الفيديو، وطبعا اللي بعته عمر لأن هو اللي على صفحتي وهو اللي شاف البوست».

وواصل نجل شعبان عبدالرحيم: «أنا ما بخافش وما بتهددش وما يرضنيش إني أشوف حد بيغني كلام وحش زي ده وأقعد ساكت».

يذكر أن عدوية ابن الفنان شعبان عبدالرحيم كان هاجم عمر كمال بسبب غنائه للفظ خارج من خلال تدوينة له عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».