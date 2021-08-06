حرائق في جنوب إسرائيل بسبب إطلاق بالونات حارقة من غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة منه، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذها «حزب الله» من لبنان على إسرائيل.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة، في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف، نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن «حزب الله» اللبناني هجوما صاروخيا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.

وكانت مُراسلة «روسيا اليوم» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قد أفادت أمس، باندلاع حرائق جراء الهجمات الصاروخية التي جرى تنفيذها من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضافت المراسلة أن الحرائق استمرت في مناطق جبلية حرجية حيث معسكرات للجيش الإسرائيلي، وأن هذه الحرائق تتمدد رغم محاولات الجيش الإسرائيلي اليائسة السيطرة عليها.