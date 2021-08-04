الحرائق تتمدد قرب معسكرات الجيش الإسرائيلي ومحاولات يائسة لإطفائها
كتب:
خالد عبد الرسول
09:04 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
محاولات السيطرة على حرائق قرب معسكرات الجيش الإسرائيلي
أفادت مراسلة «روسيا اليوم» بأن الحرائق قرب بلدة كريات شمونة الإسرائيلية، ما زالت مشتعلة جراء القذائف الصاروخية التي جرى إطلاقها من لبنان، في وقت سابق اليوم، حسبما ذكرت «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.
وأضافت المراسلة أن الحرائق مستمرة في مناطق جبلية حرجية حيث معسكرات للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحرائق تتمدد رغم محاولات الجيش الإسرائيلي اليائسة السيطرة عليها.