جرح كبير في يدها.. تفاصيل أزمة صحية أصابت سميحة أيوب ونقلتها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات قبل أيام عدة، للوقوف على تفاصيل حالتها والاطمئنان عليها.

سميرة عبد العزيز تكشف عن حالة سميحة أيوب

وكشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، الصديقة المقربة للفنانة سميحة أيوب، لـ«الوطن»، تفاصيل حالة الأخيرة، مؤكدة أن سميحة أصيبت بجرح كبير في يدها، استلزم توجهها إلى المستشفى للاطمئنان على يدها، وقرر الأطباء وضع ضمادات على الجرح قبل أن تغادر المستشفى وتعود لمنزلها.

وأشارت "سميرة" إلى أنها زارت "سميحة" في منزلها للاطمئنان عليها، حيث وجدتها في حالة صحية جيدة، ورأت أن الجرح في يدها دخل مرحلة الالتئام.

أعمال سميحة أيوب

وشاركت سميحة أيوب في رمضان الماضي بمسلسل «الطاووس» مع جمال سليمان وسهر الصايغ وشاركت أيضًا في وضع صوتها في مسرحية «ألمظ وعبده الحمولي»، كما وقعت مؤخرا على عقود فيلمها «ليلة العيد» مع يسرا.

سميحة أيوب ولدت في حي شبرا بمدينة القاهرة، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية)، رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كانت لها مشاركات عديدة في السينما والتليفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الأطلال)، وفي التليفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية).

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.