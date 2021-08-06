تفاصيل اغتصاب ممرضة حلوان على يد عاطلين بتهديد السلاح.. استدرجها طفل

شهدت منطقة عرب راشد واقعة اغتصاب ممرضة حلوان على يد عاطلين، مستخدمين الأسلحة البيضاء في تهديد المجني عليها لإجبارها على اغتصابها.

بلاغ باغتصاب ممرضة حلوان

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من «فتحية ح ع» في العقد الثالث من العمر، وتعمل ممرضة تفيد بتعرضها للاغتصاب على أيدي كلا من «أحمد ص ح»، في العقد الثالث من العمر، عاطل وزوج شقيقته «علاء ع هـ»، في العقد الرابع من العمر عاطل، تحت تهديد السلاح الابيض مستخدمين «كتر»، مضيفة أنهما قاما بتصويرها بالهاتف المحمول للمتهم الثاني، موضحة أنها تقيم بذات المنطقة عرب راشد وأنها تذهب إلى منزل المرضى لإعطائهم الحقن أو التغير على العمليات الجراحية وتركيب المحاليل وبعض الإسعافات الأولية.

طفل يستدرج ممرضة حلوان لـ مغتصبيها

ويوم الواقعة ذهب إليها طفل من أبناء المنطقة تعرفه جيدا وتعرف أسرته، وطلب منها أن تذهب معه لإعطاء والده الحقنة في المنزل لكونه مريضا وألحَّ عليها بسرعة الذهاب معه لإنقاذ والده، وأوضحت أنها دون تفكير ذهبت معه مسرعة وعندما دخلت الشقة وجدت بالفعل المتهم الأول على سرير غرفة النوم، وبالدخول عليه وبسؤاله «مالك عندك إيه؟»، جذبها نحوه بشدة على السرير، وإذا بالمتهم الثاني يدخل إلى غرفة ويغلق الباب خلفه وفي يده سلاح أبيض «كتر».

تصوير ممرضة حلوان بالموبايل أثناء اغتصابها

ووضع المتهم الثاني «الكتر» على رقبتها وأحدث بها إصابة، وتحت التهديد رضخت للمتهمين واثناء اغتصابها من قبل المتهم الأول، كان الثاني يصورها بالموبايل الخاص به، ثم اغتصبها الثاني، وصوَّرها المتهم الأول، وفي اغتصابها هدداها بأنها في حالة الإبلاغ سوف يتم نشر الفيديوهات وفضحها في المنطقة في المستشفى محل عملها.

ضبط المتهمين باغتصاب ممرضة حلوان

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين باغتصاب ممرضة حلوان، وبمواجهتهما بادعاء المجني عليها اعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.