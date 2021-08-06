تعيين شقيق رئيس إسرائيل سفيرا في الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، عن تعيين جنرال برتبة عميد احتياط في جيش الاحتلال ميخائيل هرتسوغ، سفيرا جديداً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، وهو أيضا شقيق الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ.

وحصل ميخائيل هرتسوغ على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية في أورشليم، وعلى درجة الماجيستر من جامعة حيفا وهو خريج كلية الأمن القومي وفقا لموقع الحكومة الإسرائيلية.

وعمل هرتسوغ خلال السنوات الأخيرة باحثا في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية وباحثا في معهد صهيوني لـ«سياسات الشعب اليهودي».

وشغل السفير الصهيوني الجديد في الأمم المتحدة على مدار الـ40 عاما التي قضاها في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من المناصب منها رئيس التخطيط الاستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية والسكرتير العسكري ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء.

وشارك هرتسوغ في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء وزراء وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأعوام 2009-2014.

وفي تفسير لسر اختياره لهذا المنصب، قالت الحكومة الإسرائيلية إنه في ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، قرر رئيس الوزراء تعيينه لمنصب السفير في الولايات المتحدة.

وهنأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هرتسوغ على اختياره لهذا المنصب، لكن سيتم طرح تعيين السيد هرتسوغ على الحكومة للمصادقة عليه قريبا.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مناطق في جنوب لبنان ردا على هجوم صاروخي استهدفه، للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار أطلقت في عدد من البلدات في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان، مضيفا أن «القبة الحديدية» تمكنت من اعتراض معظم هذه القذائف بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس «هار دوف)»، بحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال».